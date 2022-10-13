CW Enerji’den gençlerin istihdamına destek

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, sosyal sorumluluk projeleri ve eğitime verdiği desteklerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Firma, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ imzaladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ imzalayan CW Enerji, örnek bir projeyi daha hayata geçirdi.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, imzalanan protokol ile eğitim programı sonunda başarı gösteren öğrencilerin istihdamına destek verileceğini açıkladı. Protokol törenine Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, CW Enerji İnsan Kaynakları Direktörü Ecem Özcan ve CW Enerji CFO'su Melik Yetim katıldı.

Eğitim kalitesine katkı sağlamak için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini ifade eden Tarık Sarvan, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ ile CW Enerji'nin nitelikli iş gücü ihtiyacını da karşılamayı hedeflediklerini belirterek, "Bu amaçla öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerini ortaya çıkaracak, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeler yapılacak. Ayrıca eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkilerin güçlendirilerek CW Enerji insan kaynağının geliştirilmesini sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilecek. Eğitim programı sonunda başarı gösteren öğrencilerin istihdamına destek verilecek” diye konuştu.