Cüneyt Arkın’la yapılan son röportaj Hollanda’da ödül aldı

Her yıl, Hollanda’da geleneksel olarak yapılan Altın Lale Ödül Töreni ve Cumhuriyet Balosunun bu yıl 7.si muhteşem bir törenle Den Haag’ta gerçekleşti. Sunuculuğunu ünlü sunucu Sa Baran’ın üstlendiği tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve akabinde Hollanda marşı ile başladı.İSTANBUL (İGFA) - Cüneyt Arkın anısına düzenlenen 7. Altın Lale Ödül Töreni, Cüneyt Arkın’ı anlatan film gösterileriyle devam etti.

‘Cüneyt Arkın Onur Ödülü’ Cüneyt Arkın’la son televizyon röportajı yapan Türkiye’den Kanal D Haber Muhabiri İbrahim Konar’a verildi. Konar’ın ödülünü Rotterdam Başkonsolosluğu Konsolos Muavini Ali Erbaş takdim etti.

İbrahim Konar konuşmasında Cüneyt Arkın’ın son kitabı Benim Kahramanım Türk Halkıdır’ın önsözünü okudu. Hollanda’da heykeli dikilen ilk Türk olan Alihan Uzun’un ödülünü ise İbrahim Konar takdim etti. Altın Lale Ödülü, Türk Pop Müziğinin sevilen sesi Yonca Evcimik’e verildi.

BAŞKONSOLOS YARDIMCISI ERBAŞ: AMACIMIZ BAŞARILI KİŞİ VE KURULUŞLARI ÖDÜLLENDİRMEKTİR

Günün anlam ve önemini anlatan açılış konuşmasını, Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Sayın Ali Erbaş gerçekleştirdi. Altın Lale Onursal Başkanı Bülent Türker ise yaptığı konuşmada, “Amacı sadece Cumhuriyet’in değerlerini Türkiye dışında tüm dünyada yaşatmak olan ve her yıl binlerce çocuğu giydiren ve sahipsiz canlara, sokak hayvanlarına destek olan vakfımız, Hollanda ve Türkiye tarafından kabul edilen resmi bir vakıf olarak hizmete devam etmektedir. Amacımız başarılı kişi ve kuruluşları ödüllendirmektir” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Naim Süleymanoğlu, Türkan Şoray, Ediz Hun, Nükhet Duru ve Fatma Girik gibi ünlü isimlerin katıldığı ödül törenine, bu yıl Türk pop müziğinin sevilen ismi Yonca Evcimik katıldı. Müzik kariyerinin yanı sıra hayvan hakları savunucusu olan Yonca Evcimik, Altın Lale Onur Ödülüne layık görüldü.

Hollanda‘da yaşayan Türk hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Evcimik, gecede en sevilen şarkılarını seslendirdi. Geceye katılan bir diğer ses sanatçısı Ülkü Dursun’un muhteşem konseri ile Atamızın sevdiği parçalar seslendirildi. Utrecht Turquaze halk dansları topluluğunun gösterileri ise geceye renk kattı.

ENGELLİLERİN YARARINA AÇIK ARTIRMA

Öte yandan birçok ülkeden gelen basın mensuplarının takip ettiği gecede, Miss Türkiye Globall Universe 2023 güzeli Merve Üret ve Belçika Güzeli Chaira Vanderveeren gibi sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından çok özel konuklar boy gösterdi. Gecede, Türk futboluna damga vuran dört büyük takımın imzalı formaları, geliri sokak hayvanları ve engelliler yararına aktarılmak üzere açık artırmayla satıldı.

7. Hollanda Altın Lale Ödülleri verilen isimler şu şekilde:

• Yılın Hayırsever Ödülü -Hollanda Türk Gönüllüleri Vakfı adına Başkan Nilgün Şahin

• Yılın İş Kadını Ödülü- Uluslararası davalarda büyük başarı kazanan Av. Funda Çelen

• Yılın İş Adamı Ödülü- Murat Özbiçer

• Yılın Genç Girişimcisi Ödülü- Hüseyin Erdem ve Yusuf Erdem kardeşler

• Yılın Sağlık Ödülü- Dr . Kubra Umar

• Yılın Hukukçusu Ödülü- Av İsmet Özkara

• Yılın Sporcusu Ödülü- Hollanda ve Avrupa kick boks Şampiyonu olan Tuncay Şanlıtürk

• Yılın Derneği Ödülü- Turkuaz Utrecht adına Başkan Asım Bölükbaş

• Yılın Kültür Sanat Ödülü- Betül Aslı Bayram

• Yılın Eğitim Ödülü - Güney Vakfı adına Emine Güney

• Yılın Juri Özel Ödülü – Hollanda’da heykeli dikilen ilk Türk Alihan Uzun

• Yılın Basın Ödülü - Mahmut Eröztürk, Güncel Haber

Bu yıl ilk kez verilen Almanya Özel Ödülü ise Kanal Avrupa’dan Zeki Şahin’e verildi.