Cüneyt Arkın'ın adı Bağcılar'da yaşayacak

İBB, Türk sinemasının unutulmaz jönü merhum sanatçı Cüneyt Arkın’ın adını verdiği ‘Öğrenci Yurdu ve Gençlik Kompleksi’ni açtı.İSTANBUL (İGFA) - Kompleksi, Arkın eşi, oğlu ve Bağcılarlılarla birlikte açan İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, “Zor günler geçiriyoruz. Bazen hakarete uğruyoruz. Bazen birilerinin güdümünde taşlanıyoruz. Ama biz ne diyoruz biliyor musunuz? Milletimizin kalbinden sevgi eksilmesin. Bu milletin evlatları, kendisini bu ülkede en güçlü şekilde ev sahibi hissetsin.

Memleketimizin üstündeki kara bulutu; ekonomi kara bulutunu, sığınmacı mülteci kara bulutunu, yoksulluk kara bulutunu ve bütün fırsat eşitsizliğinin, yargıdaki adaletsizliğin kara bulutunu hep birlikte dağıtalım. Aydınlık, ışıl ışıl, şu güneş gibi dünyamıza güzel günlerin gelmesini diliyor, ‘86 milyon insanımız kardeşliği kazansın’ diyorum. Her şey çok güzel olacak” dedi.