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Cüneyt Arkın 30 Haziran'da defnedilecek
YAŞAM 28.06.2022, 14:51
Cüneyt Arkın için 30 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlenecek.İSTANBUL (İGFA) - Yeşilçam'ın dev ismi Cüneyt Arkın için 30 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenleneceği açıklandı.
Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, törenin ardından Teşvikiye Camii’nde namaz kılınacağı ve Arkın’ın Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği yer aldı.
https://twitter.com/cuneytarkin/status/1541723587261890560
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