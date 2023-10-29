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Cumhuriyet’in ‘ana’ kahramanları Bursa'da anıldı

YAŞAM 29.10.2023, 14:39
Cumhuriyet’in ‘ana’ kahramanları Bursa'da anıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Vatan ‘Ana’dolu Olunca” adlı etkinlikte, bağımsızlık için gerek cephede gerekse cephe gerisindeki kahramanlıkları ile tarihte iz bırakan Türk kadınları anıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılında kahraman Türk kadınlarının tarihte bıraktığı ize dikkat çekildi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki tiyatral gösteride milli mücadele kahramanları Nene Hatun, ilk kadın meclis üyesi Hafız Selban İzmeli, Gazi Halime Çavuş, Halide Edip Adıvar, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule, Kara Fatma, Nezahat Onbaşı, Çete Emirayşe ve Şerife Bacı karakterleri, canlandırmalarla Bursalıları bir asır öncesine götürdü.

Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sözlerine Filistin’de yaşanan insanlık dramını anlatarak başladı ve “Bu zulmü, bu vahşeti bir kez daha lanetliyor ve Müslüman kardeşlerimiz üzerindeki kara bulutların bir an önce dağılmasını diliyorum” dedi.

YENİDEN VAR OLUŞ MÜCADELESİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ülkemizin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutladığımız bu özel günde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Özgürlüğün, bağımsızlığın, eşitliğin ve adaletin teminatı olan Cumhuriyetimizin temellerini, birlik ve beraberlik içinde attık. Türk milleti, kadınıyla erkeğiyle millî mücadeleyi kendisine ülkü edindi. Bu yeniden varoluş mücadelesinde özellikle kadınların rolü bir hayli fazlaydı. Onların gerek cephede gerekse cephe gerisinde verdiği destek hepimiz için örnek olmalı. Bu gösteride geçmişin izinde geleceğe iz bırakacak kadınları daha yakından tanıyacağız. Kara Fatmalar, Nene Hatunlar, Şerife Bacılar… Her devirde bu aziz milletin içinde yer alacaklar. Biz de Cumhuriyetimizin 100. yılında, Bursa olarak daha güzel yarınlara doğru yol almak ve ülkemizin refahını arttırmak için kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Ve Cumhuriyetimizin değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmayı sürdüreceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı ve Cumhuriyetimizin 100. yılını tekrar kutluyorum” diye konuştu.

TEK YÜREK OLMAYI BAŞARIYORUZ

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ta sözlerine Filistin’de yaşanan soykırıma değinerek başladı ve “Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor. Soykırımdan dolayı İsrail’i nefretle kınıyorum” dedi.

Cumhuriyet’i Türk milletine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle yad eden Demirtaş, “Burada, dillerinde duaları, omuzlarında tüfekleri, yüreklerindeki vatan sevgisiyle milli mücadeleye damga vuran kadınlarımızın birbirinden anlamlı hikayelerini izleyeceğiz. Zamanda 100 yıl geriye gidecek yedi düvele karşı verdiğimiz mücadelede anaların rolünü yüreklerimizde hissedeceğiz. Bu destanın başrolü, kadını-erkeği, yaşlısı-genci, askeri-sivili ile tek vücut olan büyük Türk milletidir. Anadolu kadını sadece cephe gerisinde çiftle çubukla uğraşmamışlar, bizzat yurt savunmasında görev alıp, çatışmalara katılmıştır. Dün olduğu gibi bugün de kadını-erkeği, genci-yaşlısıyla söz konusu vatan olduğunda gerisi teferruattır diyen bir millet olduğumuzu göstermeye devam ediyoruz. Zaman, mekan değişse de toprak o topraktır, maya o mayadır diyerek vatan, millet, bayrak, devlet, ezan söz konusu olduğunda tek yürek olmayı başarıyoruz. Rabbim birliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda salonda Türk Bayrakları dalgalanırken, yüzüncü yıl marşı hep bir ağızdan söylendi.

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