Cumhuriyetin 100’üncü yılında İzmir’e ESHOT Ormanı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün ise 80’inci kuruluş yıl dönümünde kente yeni bir orman kazandırılıyor. Kurulacak orman için ilk fidanı dikerek can suyu veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına adadığımız ESHOT Hatıra Ormanı’ndaki fidanlar gibi, hep birlikte kocaman bir Cumhuriyet Ormanı olacağız” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin köklü kuruluşlarından ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 80’inci, Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde “ESHOT Ormanı” oluşturmak için ilk fidanlar dikildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen Seferihisar yolu üzerinde Bademler mevkiindeki arazide düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, bürokratlar, belediye personeli ve yurttaşlar katıldı.

“Çocuklarımız güler yüzle bizimleyse bunu Atatürk’e borçluyuz” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer konuşmasına İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını ve Ortadoğu’da yıllardır yaşanan savaş ortamını hatırlatarak başladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün barışçıl dış politikasına değinen Başkan Soyer, “Eğer bugün çocuklarımız güler yüzle bu İzmir sabahında mutlulukla bizimle beraberse ve akranlarının Gazze’de yaşadıklarını yaşamıyorsa bunu Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun vizyoner politikalarına borçluyuz. İzlerinin takipçisi olacağımızı bütün gücümle haykırmak istiyorum” dedi.

“80 yıllık tecrübenin bir ormana dönüştüğünü görmek çok heyecan verici” ESHOT’un tarihine ve ağaçlandırma çalışmasına ilişkin bilgi veren Başkan Soyer, “Seksen yıl önce... 1943’te, henüz 20 yaşındaki genç Cumhuriyetin kalelerinden birisi İzmir’de kuruldu. ESHOT, o günden bu yana 80 yıllık kurumsal deneyimiyle İzmirlilere kesintisiz olarak hizmet veriyor. Bugün bu 80 yıllık tecrübenin bir ormana dönüştüğünü görmek çok heyecan verici. ESHOT’un Cumhuriyet’e vefasını ölümsüzleştireceğimiz bu orman aynı zamanda şehrimizin Yeşil Şehir Eylem Planı’na da katkı veriyor. İklim krizine karşı İzmir’in doğasına uyumlu bitkilerle donattığımız ormanımız, 60 bin metrekarelik alana yayılıyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına adadığımız hatıra ormanımızda kuraklığa dirençli yapısıyla zeytin, fıstık çamı ve badem ağaçlarını toprakla buluşturuyoruz. İzmir’in dirençli kent vizyonunu büyütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İzmir kadının elinin daha çok görüldüğü bir şehre dönüşecek” ESHOT’un kurumsal yapısı içinde hizmet veren personele teşekkürlerini de sunan Başkan Soyer, “Büyük fedakarlıklarla İzmirlileri her gün sevdiklerine, işlerine, çocuklarına ulaştırıyorsunuz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Hakkınızı asla ödeyemeyiz. Yağmurda, çamurda, karda, kışta... Her ne koşulda olursa olsun büyük bir itinayla görevinizi yapıyorsunuz. Birlikte 4 buçuk yıldır İzmir aşkıyla çalışıyoruz. En merkezi mahalleden, en uzak köylerimize kadar İzmir’e hep birlikte umut taşıyoruz. İzmirlilere güvenli, ekonomik ve konforlu hizmet vermek için en büyük gayreti gösteriyoruz. Bu vazifeyi ESHOT ailemizle beraber yerine getiriyor olmaktan büyük gurur duyuyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır bir ESHOT için filomuzu hızla büyütüyor ve hizmetlerimizi doğayla uyumlu geliştirmeye gayret ediyoruz. Yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlarla ESHOT’u 100 yıllık cumhuriyet mirasının en önemli taşıyıcılarından biri olarak görüyoruz. Nihai hedefimiz olan Sıfır Emisyonlu Toplu Ulaşım modeline her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için yaptığımız çalışmaların yanı sıra otobüslerimizde bisikletli yolcularımızın rahatlıkla seyahat edebilmesini sağlıyoruz. ESHOT’u kadın emeği ve kadın düşüncesi olmadan hayal edemezdik. Türkiye’nin en yenilikçi toplu ulaşım ağlarından birisini kurarken, kadın şoförlerimizi ESHOT bünyesinde istihdam etmeye başladık. Şu an itibariyle bu sayı 148 oldu. Bu sayıyı daha da artıracağız. Kadın tamirci eğitmeye de başladık. İzmir kadının elinin daha çok görüldüğü bir şehre dönüşecek” diye konuştu.

“100’üncü yılda hep birlikte kocaman bir Cumhuriyet Ormanı olacağız” Başkan Soyer ayrıca, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına adadığımız ESHOT Hatıra Ormanı’ndaki fidanlar gibi, hep birlikte kocaman bir ‘Cumhuriyet Ormanı’ olacağız. Yeter ki inanalım, yeter ki tek yürek olmaya devam edelim. ESHOT Genel Müdürümüz Erhan Bey’e ve onun nezdinde tüm ESHOT emekçilerine şükranlarımı sunuyorum. ESHOT’un 80’inci yılı, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Faaliyetlerimize bir yenisini ekliyoruz” Kurumun doğa ve çevre dostu projelerinden örnekler veren ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ise, “Bugün burada bu faaliyetlerimize bir yenisini eklemek üzere toplandık. ESHOT 80’inci Yıl Hatıra Ormanı’nın ilk fidanlarını toprakla buluşturmak ve can sularını vermek, kurumumuzun çevre ve halk sağlığı hassasiyetini taçlandıracak” dedi.

Törende ESHOT Hatıra Ormanı tabelası altında toplu fotoğraf çekimi gerçekleşti. ESHOT Genel Müdürü Bey ise fidan diken ve çocuklarla birlikte fidana can suyu veren Başkan Soyer’e teşekkür sertifikasını takdim etti.

ESHOT’un çevre dostu araçlarının yanına ormanı da eklendi Çevre dostu araç alımı, yenilenebilir enerji kaynakları ile hizmetlerin sağlanmasına yönelik teknolojileri takip eden ESHOT Genel Müdürlüğü ayrıca iklim değişikliği ile mücadele kapsamında “Sıfır Emisyonlu Toplu Ulaşım Projesi” de yürütüyor. Bir yandan da ISO 50001 Enerji Yönetimi sertifikası alınması hedefleniyor. Kurumda; toplu ulaşımda harcanan akaryakıt ve idari birimlerindeki enerji tüketimi nedeniyle ortaya çıkan karbon salımını azaltmaya yönelik çeşitli önlemler uygulanıyor. Karbon tutumu için ağaçlandırma çalışmasının yapılması hedeflenirken ayrıca Yeşil Şehir Eylem Planı’na katkıda bulunulmasına yönelik ‘ESHOT Ormanı’ oluşturulması ve 80’inci kuruluş yıl dönümünde gelecek nesillere hatıra bırakılması adına harekete geçildi.

5 bin fidan dikilecek Urla’nın Bademler Mahallesi’nde yer alan, büyüklüğü 196 bin metrekare olan alanın imar planlarında belediye hizmet alanı dışında kalan yaklaşık 60 bin metrekarelik büyüklüğe sahip kısımlarında ESHOT Genel Müdürlüğü’nün orman oluşturma talebine istinaden ağaçlandırma çalışması planlandı. Alanda yaklaşık 3 bin 500 metre uzunluğunda su tutucu özelliğe sahip banket teraslar ile eğimin düşük olduğu yerlerde makineli alt toprak işlemesi yapılarak fidan dikimine hazır hale getirildi. Arazi hazırlığı tamamlanan ağaçlandırma alanında yörenin ekolojik ve toprak koşullarına uygun olan badem, zeytin, meşe, çitlembik ve benzeri türlerinden 5 bin fidan dikimi yapılması planlandı.