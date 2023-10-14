Cumhuriyetin 100. yılında Türk Şiiri SAÜ’de konuşuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından, 22’incisi düzenlenen Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları kapsamında, SAÜ Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sebahattin Zaim Konferans Salonu’nda “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Şiiri” konuşuldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi 22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları şehrin farklı noktalarında şiir severleri buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen toplumun farklı yaştan, farklı kültürden insanları şairlerin mısralarının gücü ile aynı duyguda birleştiren programın bu kez buluşma adresi SAÜ Hukuk Fakültesi oldu.

Sakarya’nın birçok farklı noktasında düzenlenen buluşmalar kapsamında öğrenciler SAÜ Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sebahattin Zaim Konferans Salonu’nda “Yüzyılın Şiiri” / “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Şiiri” programında buluştu. Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Prof. Dr. Mehmet Can Doğan, Yücel Kayıran, Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu’nun yer aldığı seminerde Türkiye’nin yüzyıllık şiirleri konuşuldu.

Öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğu gecede Cumhuriyetin yüzüncü yılında, 100 yıllık şiirlerimizin zenginlikleri, yaşanan olumsuzluklar Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Prof. Dr. Mehmet Can Doğan, Yücel Kayıran, Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu tarafından tartışıldı.

Faruk Nafil Çamlıbel’in Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önde gelen klasiği Han Duvarlarının da konuşulduğu buluşmada, Cumhuriyet Dönemi'nin ilk edebî topluluğu olan Yedi Meşaleciler, Cevdet Kudret Solok, Kenan Hulusi Koray, Muammer Lütfi Bahşi, Sabri Esat Siyavuşgil, Vasfi Mahir Kocatürk, Yaşar Nabi Nayır ve Ziya Osman Saba’dan bahsedildi. Necip Fazıl Kısakürek, Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan ve şiirlerinden bahsedildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “22 yıldır gelenek haline dönüştürdüğümüz uluslararası şiir akşamları etkinliklerimizle şairlerimizi ve şiir severleri bir araya getirmeye devam ediyoruz. Etkinliklerimize tüm sanat dostlarını bekliyoruz. Etkinlik programlarımıza resmi web sitemizden (www.sakarya.bel.tr/) ulaşabilirsiniz” denildi.