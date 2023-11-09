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'Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit' için seçmeler tamamlandı

YAŞAM 09.11.2023, 09:18
'Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit' için seçmeler tamamlandı

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği (KBFT) ortaklığında Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı sebebiyle düzenlenen “Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit” Foto-Video Maraton yarışmasının seçmeleri tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) -  İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği (KBFT) ortaklığında Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilen “Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit” Foto-Video Maraton yarışmasında dereceye giren isimler belli oldu.

100.yıl kutlamalarında sanatsal bir bakış açısı ile çekilen fotoğraf ve videoların değerlendirildiği yarışmada katılımcılar eserleriyle jüri üyelerinin beğenisini kazandı. Katılımcıların ilettiği 101 adet fotoğraf ve videonun Jüri tarafından değerlendirmesinin ardından dereceye giren katılımcılara ödülleri verilecek. İzmit’te gerçekleşen Cumhuriyetin 100. yılı kutlama faaliyetlerini içeren yarışmanın ödül töreni 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

DERECEYE GİREN YARIŞMACILAR

FOTOĞRAF YARIŞMASI Birinci Ahmet Turan Kural İkinci: Alper Kardaş Üçüncü: Ahmet Turan Kural Mansiyon: Hüseyin Can Jüri Özel Ödülü: Ahmet Erdilek Belediye Özel Ödülü: Hasan İçel

VİDEO YARIŞMASI  Birinci: Ömer Faruk Güreş İkinci: Mustafa Gezer Üçüncü: Muhammed Toğan Tuğrul Satır

JÜRİ ÜYELERİ Yarışma jürisinde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KBFT Başkanı Ali Fuat Altın, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Oylum Tunçelli,

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan Doç. Dr. Şeniz Kabadayı, KBFT Üyesi – AFIAP Ahmet Remzi Tülüce, KBFT Üyesi, Doç. Dr. H. Gökhan Oruçoğlu, KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Üyesi E. Begüm Savçın görev aldı.

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