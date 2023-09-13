Cumhuriyetin 100. Yılına özel nikâh salonu

1940’lı yıllarda inşa edilen ve Cumhuriyet tarihine tanıklık eden Gençlik Parkı Nikâh Salonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak yenilendi. Daha modern ve kullanışlı hâle getirilen 600 kişilik salon, hayatını birleştirecek Başkentli çiftlerin tarihi anlarına tanıklık etmeye başladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet tarihine tanıklık eden ve kent hafızasında önemli bir yer edinen eserleri ayağa kaldırmaya devam ediyor.

1940’lı yıllarda inşa edilen ve Cumhuriyet tarihine tanıklık eden Gençlik Parkı Nikâh Salonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak yenilendi. Gençlik Parkı 100. Yıl Nikâh Salonu adını alan tarihi nikâh salonu, Başkentli çiftlerin mutluluğuna şahitlik etmeye başladı.

600 KİŞİLİK NİKÂH SALONU

İçerisinde binlerce nikâh kıyılan ve yenileme çalışmaları sırasında özellikle saflığın simgesi beyaz rengin tercih edildiği 600 kişilik tarihi nikâh salonunu yeniden faaliyete geçirdiklerini kaydeden Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Evlendirme Şube Müdürü Caner Şahin, “Gençlik Parkı’nda havuzun içindeki adada bulunan ve yanındaki köprü ile hafızalara kazınan hemen hemen herkesin hatırlarının olduğu kuşakların evlendiği nezih bir mimariye sahip nikâh salonu yeniden hizmete açıldı. Salon, Gençlik Parkının restorasyonun ardından belli süre boş kaldıktan sonra özel işletmeye kiralanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin açtığı tahliye davası sonucu taşınmaz yeniden belediyemizin kullanıma geçerek Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Evlendirme Şube Müdürlüğüne tahsis edildi. Bundan sonra uzman, güler yüzlü ve yeterli personel ile Ankara da evlendirme işlemlerinin kalitesinin artmasına ve vatandaşlarımızın ekonomik olarak törenli nikâh hizmeti almasına da olanak sağlayacaktır” diye konuştu.

NİKÂH İŞLEMLERİNDE BÜYÜK KOLAYLIK

Mutluluklarını resmileştirmek isteyen çiftler, Büyükşehir Belediyesi’nin Nikâh Salonu ile havuz manzaralı bir alanda uygun fiyata evlenme imkânı bulabilecek. Çiftler Gençlik Parkı 100. Yıl Nikâh Salonu ile aynı yerde bulunan ABB Evlendirme Şube Müdürlüğünde başvuruda bulunabilecek. İsteyen vatandaşlar tarihi yapıda nikâhlarını kıydırabilirken isteyenler de evlendirme memuru talep edebiliyor.