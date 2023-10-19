Cumhuriyetin 100. yılına İzmit'ten 'ulusal' yarışma

İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Ulusal Şiir Yarışması düzenliyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği ortaklığında Cumhuriyetimizin 100’ünü yılı sebebiyle Ulusal Şiir Yarışması düzenlenecek

İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında birbirinden anlamlı etkinliklere imza atmaya hazırlanıyor. Cumhuriyetimizin 100. yaşına yakışır kutlamaların gerçekleşeceği kentimizde İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği iş birliğiyle Ulusal Şiir Yarışması düzenlenecek. Vatan, özgürlük ve Cumhuriyet temasını içeren yarışma sonucunda jüri tarafından uygun görülen şiirler kitaplaştırılarak kentin kültürel hafızasına kazandırılacak.

Yarışmaya ülkemizin her yerinden 18 yaş üzerindeki herkes tek bir şiir ile katılabilecek.

Başvurular 22 Ekim tarihinde başlayacak olup 15 Kasım tarihine kadar devam edecek. Yarışmanın 1’incisine Cumhuriyet altını, 2’ncisine yarım altın, 3’üncüsüne çeyrek altın, mansiyon ödülü almaya hak kazanan 2 yarışmacıya ise gram altın hediye edilecek. Ödül töreni 16 Ocak Basın Onur Günü’nde gerçekleşecek.