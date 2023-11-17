Cumhuriyetin 100. yılı... Turizmin de 100. yılı

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı ve Martı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, "kurumsal Türk turizminin kurucusu Atatürk’tür" dedi.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris’te Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı Balosuna ev sahipliği yapan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı ve Martı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, AjansCANKA’ya verdiği bilgide, Türkiye’de turizmin Cumhuriyetin kuruluşuyla başladığına dikkat çekti.

Narin, "Cumhuriyet ve cumhuriyet devrimleri cehalete yobazlığa ve bağnazlığa bir başkaldırıdır. Aydınlanma ve evrensel değerler yolunda Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yaşatacak, vizyon ve kararlardır. Sanayide endüstride teknolojide bilimde ve elbet sektörümüz olan turizmde bugün dünya ile rekabet edebiliyorsak, onu bu değerlere borçluyuz. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve başladığı yolculuğa daha sonra turizm sektörüyle devam eden Narin grubu ve Martı ailesi olarak, kurulduğumuzdan buyana Cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilkeleri ile yol aldık. Bu anlamlı yılda Atatürk’ü “Kurumsal Türk Turizmicisi Kurucusu”da olarak anmak isteriz. Turizm alanındaki ilk düzenlemelerin yayınlanması niteliklerin belirlenmesi, 6 kasım 1923 yılında Türk Seyyahlar Cemiyeti gibi derneklerin kurulması, Karadeniz gemisi gibi tanıtım faaliyetleri ve yeni gelişen şehirlerdeki önemli turizm yatırımları, Atatük döneminde başlamıştır.” dedi.