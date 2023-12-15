'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyununda Gazze mesajı

Millî Eğitim Bakanlığı'nca, Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında Vakıfbank'ın katkılarıyla hayat verilen "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyunu, 25 Kasım Cumartesi günü 110 kişilik dev kadrosu ile Ankara MEB Şûra Sahnesi'nde perdelerini açmıştı.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyete Doğru adlı tiyatro oyunu, Ankara'nın ardından bugüne kadar Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum, Sivas, Tokat ve İzmir'de yüzlerce izleyiciyle buluştu.

Bora Severcan'ın yazıp yönettiği eserde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle Millî Mücadele'yi başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş öyküsü anlatılıyor.

"Cumhuriyete Doğru" oyununda öğretmeni, on yaşındaki öğrencisi Ali'ye cumhuriyetin kuruluşuna giden süreci anlatıyor. Kurtuluş Savaşı'nı, Millî Mücadele kahramanlarını, Türk milletinin kanının son damlasına kadar savaşını dinleyen Ali, öğretmenine "Savaş çok kötü bir şey öğretmenim." diyor. Bugün dünyanın gözü önünde yaşananlara atıfta bulunan öğretmen ise Ali'yi onaylayarak "Savaşta en çok çocuklar üzülür. Tıpkı bugün öksüz, yetim kalan, şehit düşen Gazzeli çocuklar gibi..." yanıtını veriyor.

Seyircisinden tam not alan "Cumhuriyete Doğru" oyunu, 19 Aralık'ta saat 21.00'de İstanbul'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyunun orijinal müzikleri Selim Atakan'a ait. Proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş'ın yaptığı oyunun başrollerinde Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan gibi usta oyuncular yer alıyor.

