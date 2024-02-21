'Cumhuriyete Doğru' oyunu Bursalıalrla buluştu

Millî Mücadele'yi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikâyesini anlatan "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro eseri, Ankara, Samsun, Ordu, Trabzon, Erzurum, Sivas, Tokat, İzmir, İstanbul ve Adana gibi pek çok ilde gösteriminin ardından Bursa'da da izleyici karşısına çıktı.BURSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sahneye konulan "CUMHURİYETE DOĞRU" adlı oyun, Bursa'da izleyiciyle buluştu.

Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara'da Büyük Millet Meclisini kurması ile devam eden süreçte, Millî Mücadele kahramanlarının ve Türk halkının tek yumruk oluşu ve kanlarının son damlasına kadar savaşarak Millî Mücadele'yi nasıl kazandığını konu edinen "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro eseri, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Vakıfbank sponsorluğunda 110 kişilik sanatçı kadrosuyla Bursa’da Merinos AKKM’de izleyiciyle buluştu.

Tiyatro gösterisine Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Vakıfbank Bursa Bölge Müdürü Necmettin Şimşek, ilçe müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tiyatro oyununun gösterimi Bursa’da büyük beğeni topladı ve seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletini arkalarına alıp Millî Mücadele'yi başlatarak sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl kurduklarını gözler önüne seren bu tiyatro eseri, Bora Severcan tarafından yazıldı ve yönetildi.

Koreografide Özgür Adam İnanç ve Serhat Güdül'ün imzaları bulunan tiyatro oyununun orijinal müzikleri ise Selim Atakan tarafından bestelendi.

Oyunun orijinal müzikleri olarak Mehmet Akif Ersoy'un "Birlik" şiiri ve sözleri İbrahim Sarıtaş'a ait olan Cumhuriyet Marşı, özgün bestelerle yine Selim Atakan tarafından bu proje için özel olarak hazırlandı.

Proje yapımcılığını Volkan Severcan üstlenirken, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı.

Oyunun yazımı aşamasında tarihsel gerçekliklerin doğru yansıtılması için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 15 kişilik arşiv araştırması ekibi çalıştı.