'Cumhuriyete Doğru' ile İstanbul'da ikinci buluşma

Millî Eğitim Bakanlığınca, cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla İstanbul'da ikinci kez izleyiciyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Bora Severcan tarafından yazılan ve yönetilen, proje yapımcılığını Volkan Severcan'ın üstlendiği oyun, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda sahnelendi.

İstanbul'da ikinci kez sahnelenen "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununu, Millî Eğitim Bakanı Tekin'in yanı sıra Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve İstanbul Valisi Davut Gül de izledi. İzleyicilerin ayakta alkışladığı oyunun ardından sahneye çıkan Bakan Tekin, oyuncuları tebrik etti.

Oyunu 5'inci ya da 6'ncı izleyişi olduğunu belirten Bakan Tekin, oyunun aynı zamanda Türk siyasi hayatında da bir çığır açacağına inandığını belirterek, "Emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu sanatçıları lütfen çok kuvvetli alkışlayalım. Bu oyun 40 defa sahnelendiyse eğer, bu arkadaşların ciddi fedakârlığı var. Hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca bize bu imkânı sunan Vakıflar Bankası Genel Müdürümüz Abdi Serdar Üstünsalih'e özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bize bu geceyi ayıran sevgili organizatörümüz Murat Aksu'ya da teşekkür ederiz." dedi.

Bakan Tekin, organizatör Aksu'ya ve VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan'a plaket takdim etti.

Oyun, bugüne kadar 30 farklı ilde 40 defa sahnelenerek yaklaşık 40 bin öğretmen, öğrenci ve izleyiciyle buluştu.