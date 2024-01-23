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Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel mitingine özel sergi

YAŞAM 23.01.2024, 17:38
Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel mitingine özel sergi

İstanbul Kent Konseyi, büyük şair Nazım Hikmet’e, ünlü ‘Türkiye İşçi Sınıfına Selam’ şiirini yazdıran ‘1961 Saraçhane İşçi Mitingi’ fotoğraf sergisini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane’deki tarihi binasında açtı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Kent Konseyi Emek Çalışma Grubu, kentin emek tarihiyle ilgili hafıza mekânları çalışması başlattı.

Bu çalışma kapsamında hazırlanan, “İstanbul’un Emek Hafızası 31 Aralık 1961 Saraçhane İşçi Mitingi Fotoğraf Sergisi”, İBB’nin ana yerleşkesi olan tarihi Saraçhane binasının Başkanlık katında açıldı. Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel işçi mitingini, fotoğraflarla ve dönemin gazete manşetleriyle günümüze taşıyan serginin açılışında; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ve DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu birer konuşma yaptı.

İstanbul'un hafızasının inanılmaz bilgilerle ve detaylarla dolu olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu hafızayı güçlü kılmamız için, bunu mutlaka sergilemeli ve sahip çıkmalıyız, insanlarımıza aktarabilmeliyiz. Bunun yol ve yöntemini, hiçbir kayba uğratmadan, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekle sokabilmeliyiz. Çünkü bu tarih aslında bizi biz yapan bir tarihtir ve gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan da bir hafızaya sahiptir. Geçmişe sırtını dönen, tarihi, gündelik siyasi çıkarı uğruna istismar eden bir anlayış ile sağlıklı bir süreç bizi beklemiyor demektir. Bunun en değerli boyutlarından birisini de emek tarihi oluşturuyor” diye konuştu.

İstanbul Kent Konseyi Emek Çalışma Grubu’nun emek hafıza mekânları çalışmasını değerli bir girişim olarak gördüğünü aktaran İmamoğlu, projeye katkı sunan DİSK’e de teşekkürlerini iletti.

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