Cumhuriyet'le yaşıt! Emine teyze 100. yaş gününü kutladı

Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta olan Emine Akça dün hem kendisinin 100. yaş gününü hem de cumhuriyetin 100. yılını kutladı.Herkes Duysun / İZMİR (İGFA) - İzmir’de yaşayan Çanakkale doğumlu Emine Akça dün, 100. yaş gününü kutladı.

100 yaşındaki Emine Akça 29 Ekim 1923 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti ile aynı gün doğmuştu.

Emine Akça’nın 100. yaş gününü kutladığı anlar, sevenlerinin kameralarına yansıdı.

İşte o görüntüler.