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Cumhuriyet'in 100'üncü yılına 'Özgür' bakış

YAŞAM 28.10.2023, 13:00
Cumhuriyet'in 100'üncü yılına 'Özgür' bakış

Özgür Masur, Cumhuriyetimizin 100. yılını, Anadolu’nun eşsiz entelektüel mirasının mimarı kadınlardan ilham aldığı, yeni ANATOLIA by ÖZGÜR MASUR koleksiyonuyla kutluyor.İSTANBUL (İGFA) -  Dünyanın en mistik topraklarına saygı duruşu niteliğindeki 100 parçalık koleksiyon, Tersane İstanbul’ da 100 mankenin podyuma çıktığı defilede sunuldu.

Anadolu medeniyetlerinden ilham alan formları Özgür Masur evreninde içselleştirerek, birçok sanat akımından referans alan tasarımcı, yeni koleksiyonunu Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın enstitülerinde gerçekleştirdiği üç yıllık araştırma süreci ardından tamamladı.

Anadolu'nun geleneksel üretim tekniklerini ve kumaşlarını güncel formlarla buluşturarak, kadınların bu mirasa kattığı değeri vurgulayan Özgür Masur, koleksiyonda Anadolu tarihinin ötesine, medeniyetler arası 100 yıllık bir yolculuğa çıkarken, Cumhuriyetimizin bu özel yılına atıfta bulunuyor.  Masur, her bir işleme detayını toplumsal bir hikâye ile bağdaştırıyor, Anadolu kültürüne ait büyüleyici parçalara hayat veriyor. Makrome, iğne oyası, tel kırma gibi Anadolu’ya ait nüanslar, cesur ve iddialı el işçiliğiyle, Özgür Masur imzasını gözler önüne seriyor. Tamamı bu topraklarda geliştirilen işleme teknikleri ile yine bu toprakların yetiştirdiği zanaatkarlarla üretilen koleksiyon, coğrafyaya özgü eşarp bağlama, halı dokuma ve çini deseni ile bütünleşerekMasur’un eşsiz couture yeteneğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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