Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailelerine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit istihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Ay ve Arslan'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.