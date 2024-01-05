Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sanatçı Algan için taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yaşında vefat eden tiyatro sanatçısı Ayla Algan için sosyal medya hesabından bir taziye paylaşımında bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1742994588145426768