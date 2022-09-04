Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Ömer Tuğrul İnançer'e taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer için başsağlığı mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Beyefendinin vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer'e, Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet, derecatı ali olsun" ifadesini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1566373003637805063