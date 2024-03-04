Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Destici’ye geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, geçirdiği trafik kazası nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Destici ile telefonda görüştü.

İletişi Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.