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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Destici’ye geçmiş olsun telefonu
YAŞAM 04.03.2024, 17:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, geçirdiği trafik kazası nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Destici ile telefonda görüştü.
İletişi Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
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