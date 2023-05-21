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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Çerkes Sürgünü' paylaşımı
YAŞAM 21.05.2023, 16:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 159. yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri andı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Çerkes Sürgünü" paylaşımında bulundu.
Erdoğan, paylaşımında, "Çerkes kardeşlerimizin 159 yıl önce yaşadığı büyük acıları halen yüreğimizde hissediyoruz. İnsanlık dışı yöntemlerle ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1660220134802309124
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