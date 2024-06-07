Cumhurbaşkanı Erdoğan şair yazar Zengin'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 2'nci yılında şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vefatının 2'nci yılında şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'i andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ebedî âleme irtihalinin 2’nci yıl dönümünde, kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin." ifadelerini kullandı.