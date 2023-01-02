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Cumhurbaşkanı Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın’ı ziyaret etti
YAŞAM 02.01.2023, 10:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın'ı evinde ziyaret etti.
Neyzen ile sohbet ederek sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.
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