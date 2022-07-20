Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethiye Gümüşdağ'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın cenaze törenine katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Hiç umulmadık bir anda Fethiye Gümüşdağ'ı kaybettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Fethiye ablamızın çok böreklerini yedik. Güzel börek yapardı. Arada sırada da bu Tayyip evladına da gönderirdi. O da bize hakkını helal etsin. Rabb'im inşallah sevgili habibinin livaül hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşru cem eylesin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Gümüşdağ'ın tabutuna omuz verdi.

Cenaze, toprağa verilmek üzere Beşiktaş Etiler Ulus Mezarlığı'na götürüldü.