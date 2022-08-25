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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tatlıses'e geçmiş olsun

YAŞAM 25.08.2022, 16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tatlıses'e geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses’i telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses ile telefonda görüştü.

Sanatçıya 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, sağlık durumları hakkında bilgi alırken, İbrahim Tatlıses ve diğer yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

https://twitter.com/tcbestepe/status/1562790286241042432

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