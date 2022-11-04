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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan simit ikramı
YAŞAM 04.11.2022, 17:33
Cuma namazını Taksim Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, simit tezgahına giderek çevredekilere simit ikram etti.İSTANBUL (İGFA) - TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 19. MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında cuma namazı için Taksim Camisi'ne geldi. Erdoğan, cuma namazını burada kıldı.
İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre cuma namazı sonrası yakınlardaki bir simit tezgahına giderek çevredekilere simit ikram eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşların yanı sıra turistler de yoğun ilgi gösterdi.
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