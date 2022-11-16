Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sezai Karakoç' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezai Karakoç için anma mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım 2021'de vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'u andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Diriliş şairimiz Sezai Karakoç beyefendiyi ahirete irtihalinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum" paylaşımı yaptı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1592804677615173632