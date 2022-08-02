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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine taziye mesajı

YAŞAM 02.08.2022, 11:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Altınözü'nde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak, sevk edildiği hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi.

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