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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş'a anma paylaşımı
YAŞAM 25.09.2022, 16:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 10. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş’ı andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 10'uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
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