Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Nimet Kaya’ya son görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul Tillolular Derneği Başkanı Mehmet Nimet Kaya'nın Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.İSTANBUL (İGFA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Nimet Kaya’nın cenaze törenine katıldı.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın da babası olan Mehmet Nimet Kaya’nın cenaze töreninde, merhumun oğulları Rıdvan ve Ömer Kaya, kızları Nafiye Zeynep Arslan ve Emine Aydın ile torunları taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul milletvekilleri Mustafa Demir ve Hasan Turan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile Kaya'nın yakınları ve sevenleri katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazında, merhum için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada yaptığı konuşmada, merhumu Unkapanı'ndan tanıdığını belirterek, "O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum ve Hacı Nimet ağabeyimiz de gıda piyasasında gıda toptancılığı yapıyordu. Oradan gelen bir hukukumuz var. Ehli hal bir ağabeyimizdi ve o günden bugüne de hukukumuzu devam ettirdik, bugünlere geldik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaya'yı böyle bir eceli kaza ile şimdi Hakk'a uğurladıklarını ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabutunu omuzladığı Kaya'nın cenazesi, defnedileceği Siirt'in Tillo ilçesine gönderildi.