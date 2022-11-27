Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da Koçaker ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur’u evinde ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli Ravzanur Koçaker ve ailesini ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrası Koçaker ailesinin evine ziyarette bulundu.

Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da eşlik ederken, Koçaker ailesiyle çay içti, sohbet etti.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ravzanur Koçaker ve ailesini, 1 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.