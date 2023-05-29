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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fethin 570. yılı tebriği
YAŞAM 29.05.2023, 18:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü tebrik etti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1663151449965207554
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