Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dr. Karakaya’nın ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'nın ailesini ziyaretinde, anne Zekiye Karakaya ve ağabey Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Doktor Ekrem Karakaya’nın ailesiyle telefonla görüşerek taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan detayları aktarılan görüşmede, Doktor Karakaya'nın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti.
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