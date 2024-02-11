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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baltacı için taziye
YAŞAM 11.02.2024, 11:51
Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın vefatı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti’mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1756591159005048910
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