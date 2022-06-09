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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aybüke öğretmeni andı
YAŞAM 09.06.2022, 16:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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