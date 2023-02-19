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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
YAŞAM 19.02.2023, 19:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ettiİSTANBUL (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ettikten sonra konuta döndü.
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