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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’da vefat eden Genç ailesine taziye
YAŞAM 31.10.2022, 16:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’da vefat eden Mevlüde Genç‘in ailesine başsağlığı dilediANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1993'teki Solingen faciasında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Genç'in eşi Durmuş ve oğlu Kamil Genç'le telefonda görüşerek, taziye dileklerini ilettiğini belirtti.
Erdoğan paylaşımında, "Yaşadığı büyük acıya rağmen Mevlüde Hanım'ın ortaya koyduğu vakur ve dirayetli duruş, Avrupa'ya ve tüm insanlığa örnek olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Solingen katliamında hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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