Çukurova Kadın Zirvesi'nden 'yılın belediye başkanı' Bilecik'e

Mersin’in Yenişehir ilçesinde düzenlenen ‘’2. Çukurova Kadın Zirvesi Kadın Başarı Ödülleri’’ töreninde Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Yılın Belediye Başkanı Ödülünü aldı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik’i birçok platformda başarıyla temsil eden Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, aldığı ödüllere bir yenisini ekledi.

Kadın istihdamı, fark yaratan projelerle kadınların üretime teşvik edilmesi, kooperatif ve kadın üretici pazarı ile kadın emeğinin değerlendirilmesi, kadınlara yönelik kültürel ve sportif eğitimler gibi birçok alanda kadınların yanında olan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’ya ödülünü, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit takdim etti.

Savaşlarda yakınlarını, hayatını ve her şeyini kaybeden kadın ve masum çocuklar adına ödülü, buruk bir şekilde aldığını kaydeden Başkan V. Subaşı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "2. Çukurova Kadın Zirvesi Kadın Başarı Ödülleri Töreninde Yılın Belediye Başkanı Ödülünü savaşlarda yakınlarını, hayatını ve her şeyini kaybeden masum çocuklar ve kadınlar adına buruk bir şekilde aldım. Biz kadınlar hep birlikte barış dolu bir dünya ve savaşların olmadığı bir gelecek için çalışmaya, hayatın her alanında olmaya ve üretmeye devam edeceğiz! Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet Kadınları olarak başarılarla dolu yeni bir yüzyıla hep birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.