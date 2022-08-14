Coşkunöz'ün kariyer sahibi yapan bursu için son günler

Coşkunöz Eğitim Vakfı'nın (CEV), geleceğin iş dünyasına nitelikli insan gücü kazandırmak amacıyla mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği burs ve öğrenci gelişim programı ‘Care Your Career’ için yeni dönem başvuruları 21 Ağustos’ta sona eriyor.BURSA (İGFA) - İş dünyasının dönüşümünde nitelikli insan kaynağının önemli kaldıraçlardan biri olacağı inancıyla, gençlere yeni yetkinlikler kazandıracak çalışmalara ağırlık veren Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın bu doğrultuda hayata geçirdiği ‘Care Your Career’ burs programına yeni dönem başvuruları 21 Ağustos'ta sona eriyor.

KARİYERE İLK ADIM…

Öğrenciler stajları boyunca alanlarıyla ilgili üstlendikleri projeyi şirket içerisinde çalışan deneyimli meslektaşlarıyla birlikte sürdürüyor. Care Your Career’da, öğrencinin isteği ve ihtiyacı doğrultusunda, okuluyla yapılacak değerlendirmeler sonrası eğitim hayatının etkilenmemesi ön koşuluyla öğrenciye yarı zamanlı iş imkanı da sağlanıyor.

Programdaki öğrenciler çeşitli kişisel gelişim eğitimleriyle de desteklenip, staj boyunca tecrübe kazandırılarak istihdama hazır hale getiriliyor. Böylece gerçek iş yaşamını deneyimleme şansı yakalayan öğrenciler, mezun olduklarında daha doğru tercihler yapma imkanı elde ediyor.

Türkiye’de öncü vakıflardan olan CEV’in 1988’den bu yana gençlerin mesleki eğitimleri ve kişisel gelişimlerini destekleme misyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, “Gençlerin geleceği, hepimizin geleceği’ yaklaşımıyla hayata geçirdiğimiz Care Your Career, öğrencilerin mesleki yetkinliklerini şekillendiren ve daha öğrencilik döneminde meslek sahibi olmalarını amaçlayan bir program. Başta mentör desteği olmak üzere onların hayatına değer katan projelerle kendilerini keşfetmelerini, kariyerlerinin ilk adımını güçlü bir şekilde atmalarını sağlıyoruz. Programın kısa sürede öğrencilerden gördüğü büyük ilgi, ne kadar doğru bir programı hayata geçirdiğimizin kanıtını ve aynı zamanda gelecekteki çalışmalarımız için de motivasyon kaynağını oluşturuyor” diye konuştu.