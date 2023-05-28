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Coşkun Sabah Düzce’de sahne aldı
YAŞAM 28.05.2023, 09:13
Düzce Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Türk Müziğinin efsane sesi Coşkun Sabah Düzcelilerle buluştu.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Anıt Park meydanında sevenleriyle buluşan Coşkun Sabah, en güzel şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi.
Katılımcılarla bol bol selfi çektiren ünlü sanatçı, konserde şarkılarına eşlik eden Düzcelilere teşekkür ederken tekrar görüşmek dileğiyle sahneden ayrıldı.
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