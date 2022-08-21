Çorum'da yüzmenin tam zamanı

Gençlere ve spora yönelik yatırımlarında hız kesmeyen Çorum Belediyesi önemli bir projeyi daha hizmete sundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “7’den 70’e Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Çorum Belediyesi’nin destekleriyle Çorum’daki 4 farklı mahalleye kurulan portatif yüzme havuzları kullanıma sunuldu.ÇORUM (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çorum Belediyesi iş birliğinde Tevfik Kış Spor Salonu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Cuma Pazarı ile Çorum Belediyesi Kale Mahallesi Spor Tesisi bahçesinde portatif yüzme havuzu kuruldu. Şehrin dört yerinde kurulan portatif yüzme havuzlarında çocuklara temel yüzme becerisi kazandırılması hedefleniyor.

Kale Mahallesi Spor Tesisi bahçesinde kurulan havuzda, yüzme kursları başladı. Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Kale Mahalle Spor Tesisi'ni ziyaret ederek portatif yüzme havuzunu inceledi.

Başkan Vekili İsmail Yağbat, portatif yüzme havuzlarındaki kursların eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Yağbat, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ‘7’den 70’e Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında bugün Çorum Belediyemizin de destekleriyle Çorum’daki 4 farklı mahallemizde kurulan yüzme havuzundan birindeyiz. Şu an Kale Mahallesi Spor Tesisleri içerisindeki portatif yüzme havuzunda ilk seansımızı başlatmış bulunuyoruz. Yavrularımız ciddi anlamda teveccüh gösterdiler, velilerimiz dışarıda bekliyorlar ve herkes bu projeden çok memnun. Bu da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu bu projenin ne denli önemli bir proje olduğunu, yüzmeyi özellikle çocuklarımızın ayağına götürme anlamında çok kıymetli bir proje olduğunun da ciddi bir göstergesi.” dedi.

Proje kapsamında haftanın 6 günü 4 seans şeklinde yüzme kursları verileceğini duyuran Başkan Vekili Yağbat, “Burada yaklaşık 1000 öğrencimize yüzmeyi öğretmeyi hedefliyoruz. Şehrimizde bulunan 4 adet portatif yüzme havuzunda Eylül ayı sonuna kadar yüzme kurslarımız devam edecektir. Bu kapsamda Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürümüze, Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve Çorum Milletvekillerimize derin şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. Çağlar “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de gençlere ve çocuklara yüzmeye yönelik bir çalışması var. İlimizde de bu çalışmamızı Çorum Belediyesi ile birlikte yürütüyoruz. Bu işbirliğinden dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.” dedi.

Gençlerimizin spora erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Çağlar “Mahallelere yüzme havuzlarını yaygınlaştırarak ailelerin, çocukların erişimini kolaylaştırarak sağlıklı bir nesil oluşmasını hedefledik. Bakanlığımızın ve Belediyenin Çorum’a verdiği bu destekten dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.