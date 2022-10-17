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Çorum'da çok özel bir sergi

YAŞAM 17.10.2022, 10:10
Çorum'da çok özel bir sergi

Çorum Belediyesi, 19 Mayıs Üniversitesi ve Zübeyde Hanım İş Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun birlikte hazırladığı “Sanatla El Ele Karma Resim Sergisi” Çorum Sanat Galerisi’nde açıldı.ÇORUM (İGFA) - Serginin açılış törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılışında konuşan Başkan Aşgın,  Çorum Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem verdiklerini dile getirerek bu serginin 2022 yılı içerisinde açılan 7’nci sergi olduğunu ve bu sayının artacağını dile getirdi. Çorum’u kültür alanında da zirveye taşıyacaklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Biz durmadan, daha büyük bir aşkla şehrimizi tüm alanlarda olduğu gibi kültür – sanatta da zirveye taşımaya ahd ettik, söz verdik. Sanatın bizi daha güzel yarınlara taşıyacağı düşüncesiyle kesintisiz bir şekilde kültür-sanat etkinliklerimize devam ediyoruz. Çorum Belediyesi olarak bir taraftan şehri tarihine, kültürüne, medeniyet kodlarına yeniden döndürme adına çalışmalar yaparken diğer taraftan da kitap fuarları, konserler, resim sergileri gibi birçok sanatsal etkinlikler yapıyor olmak bize heyecan veriyor. Bu heyecanımızın kaynağı da sizlersiniz. Aşkla sanat için çalışan hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Galeride bulunan 95 eser hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çağatay Karahan ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Güler Gök, zihin engelli öğrenciler ve lisans öğrencilerinin ürettikleri çalışmaları sergilemekten haz duymalarını sağlamak ve Çorum Belediyesi Engelli Meclisi ile birlikte toplumsal farkındalık oluşturmak için Çorum’da bu sergiyi açtıklarını dile getirdi.

Sergi 21 Ekim’e kadar Çorum Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak.

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