'Corona Da Öldürmedi'ye Burhaniye ilgisi

İzmir'de Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubu, ‘Corona Da Öldürmedi’ adlı kadınların sahnelediği tiyatro oyunu, Burhaniyeli tiyatroseverlerden büyük alkış aldı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubu, Burhaniye Belediyesi’nin davetlisi olarak ‘Corona Da Öldürmedi” isimli tiyatro oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, Burhaniyeliler’den büyük ilgi gördü.

Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi Müdürü Semra Pektopal'ın da hazır bulunduğu organizasyonda oyuncular, izleyiciyi yüksek enerjileriyle etkilemeyi başardı. Tamamı amatör oyunculardan oluşan tiyatro grubu, oyunun sonunda büyük alkış aldı.

Oyunun ardından Burhaniye Belediye Meclis üyesi Serap Uysal, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler adına, Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubu üyelerine teşekkürlerini iletti.

Yaklaşık 2.5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs pandemisini mizahi bir şekilde anlatan oyunun yönetmeni ve yazarı Şaziment Duran, “Destekleri için başta Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Burhaniye’ye yine geleceğiz” dedi.