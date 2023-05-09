Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

9 Mayıs Dünya Çölyak Hastaları günü dolayısıyla Ordu’da bulunan ve belirli kriterlere sahip olan çölyak hastalarına Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından glütensiz gıda desteği yapıldı.ORDU (İGFA) - Tek tedavisi glütensiz besin diyeti olan Çölyak hastalarının ürünleri Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaya devam ediyor. Glütensiz gıdalar ile buluşturulan Çölyak hastaları sağlıklı ve güvenilir yiyeceklere ulaşmanın kolaylığını yaşıyor.

HASTALARIN KAPILARI ÇALINDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte bulunan çölyak hastaları için başlatılan proje kapsamında yapılan gerekli incemeler sonrası seçilen hastalar için temin edilen glütensiz ürünler belirli aralıklarla vatandaşlara ulaştırılıyor.

9 Mayıs Dünya Çölyak Hastaları Günü’nde de onları unutmayan Büyükşehir Belediyesi glütensiz un, ekmek karışımı, makarna, pirinç, kurabiye, yulaf ezmesi, cips, kakao, puding gibi ürünlerin içerisinde bulduğu koliler ile hastaların kapısını çaldı.

“BU PROJE ÇOK İNCE BİR DÜŞÜNCE”

Projeden oldukça memnun olduklarını dile getiren Çölyak hastaları, “Öncelikle bu hizmetten dolayı Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Bilindiği gibi bu ürünleri bulmakta zorlanıyoruz. Böyle bir durumda bizlere yapılan bu yardımlardan kaynaklı oldukça memnunuz. Bizler için yapılan bu proje çok ince bir düşünce. Allah razı olsun” şeklinde konuştular.

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalık olan Çölyak, genellikle 1 yaşından sonra glüten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile birlikte ortaya çıkıyor.