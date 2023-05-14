Coğrafi işaretli “Kandıra Bezi” ekranlara taşınıyor

Kocaeli’nin el emeği ve göz nuru el sanatı olan ‘Kandıra Bezi’nin hikayesi ekranlarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin coğrafi işaretli kültürel değeri olan “Kandıra Bezi” NTV ekranlarında yayınlanan Dilek Hanif’in sunduğu “Halkın Sanatı” programının çekimleri Kandıra ve İzmit ilçemizde gerçekleştirildi.

NTV ekranlarında yayınlanacak program için Kocaeli’ne gelen Dilek Hanif ve ekibi 2 gün boyunca “Kandıra Bezinin” izini sürdü. Geçmişten günümüze Kandıra Bezinin serüvenini kayıt altına alan ekip, bu kapsamda alanında uzman kişilerle röportaj ve çekimler yaptı. Sandıklardan çıkan eski orijinal Kandıra bezleri ve yeni yapılan kandıra bezlerinden oluşan sergi alanı ise Kandıra Bezinin yolculuğuna ışık tutmuş oldu. Program yapımcısı Dilek Hanif, Kandıra KO-MEK Usta Öğreticisi Zülbiye Soylu ile yapılan çalışmalar hakkında bir röportaj gerçekleştirdi. Ayrıca Emekli Halk Eğitim Usta Öğreticisi Ayfer Kocatürk ise Kandıra Bezinin kullanım alanlarından ve diğer merak edilen tüm bilgileri detaylarıyla paylaştı.

ÇEKİMLER TURİSTİK MEKANLARDA

Kocaeli Yerel Kültür Platformu, Kandıra Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK ve Turizm Müdürlüğü ekipleri mihmandarlığında çekilen programın çekimleri Kandıra Yelkencioğlu Konağı, Pembe Kayalar, İzmit Kapanca Sokak gibi turistik mekanlarda gerçekleştirildi.

Kocaeli Anadolu’nun geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyan ‘Halkın Sanatı’ isimli programda öne çıkan Coğrafi işaretli ürünümüz Kandıra Bezi görücüye çıkacak. Ünlü modacı Dilek Hanif Kandıra bezinden bir kıyafet tasarlaması bekleniyor. Program ilerleyen tarihlerde Ntv ekranlarında yayınlanacak.