Çocukların hayal gücü tuvallere yansıdı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi “Her Yerde Sanat Atölye ’sinin bu seferki durağı Urfa City Alışveriş Merkezi oldu. Aileleriyle birlikte resim yapmak için tuvallerin başına geçen minikler Şanlıurfa’daki tarihi yerlerin resimlerine ve çeşitli

çizimlere rengârenk boyalarla farklı bir boyut kazandırdı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşın zamanlarını güzel bir şekilde geçirmelerini sağlamak, ailelerin çocuklarıyla birlikte modern kültürün hâkim olduğu alışveriş merkezlerinde kaliteli zaman geçirmeleri adına guaj boya ile boyama etkinliği düzenledi.

Birbirinden renkli görüntülere sahne olan etkinlikte anne ve babalar çocuklarının resim boyama etkinliğini ilgiyle takip etti. Zaman zaman çocuklarına yardımcı olan aileler çocuklarının hayal güçlerinin gelişmesine katkıda bulundu.

Yaklaşık bir saat süren etkinlikte minikler daha önceden tuvallere çizilen Göbeklitepe, Tarihi Urfa Kalesi, Konik Kubbeli Harran Kümbet Evleri, Halil-ür Rahman Gölü, Ceylan, Güvercin gibi çizimlere boyalarla renk vererek hayallerindeki yerleri resmetti.

Resim boyama etkinliğinden keyif alan miniklerin boyadıkları tuvalleri hatıra olarak evlerine götürmeleri sağlanırken çocuklara Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığınca boyama kitapları hediye edildi.

Alışveriş merkezinde sanat dolu bir etkinliğe katılan miniklerin sevinçleri gözlerinden okunurken bu sevinç konuşmalarına da yansıdı. Resim boyama etkinliğinde çok eğlendiklerini ifade eden çocuklar etkinliklerin devam etmesini istedi. Aileler de etkinlik sayesinde çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirdiklerini belirterek Şanlıurfa büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.