Çocukların geleceği için Bursa’da sahneye çıktılar

Yarına Şans Ver Derneği, Cumhuriyetin 100. yılına özel oluşturulan 100 Cumhuriyet Kadını Korosu ile muhteşem bir konsere imza attı.BURSA (İGFA) - Yarına Şans Ver Derneği (YASAV), Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TRT ve Büyükşehir Orkestrasının katkılarıyla Cumhuriyetin 100. yılına özel bir konsere imza attı. 100 Cumhuriyet kadını, söyledikleri şarkılarla gelecek için umut ışığı oldu. Konserde #birkitapbiletinolsun kampanyası için toplanan kitaplar, BTSO’nun Hatay’da depremzede çocuklar için kurduğu kütüphaneye teslim edilecek.

Koro ve TRT sanatçılarının seslendirdiği eserlerle Cumhuriyetin 100 yılının anlatıldığı gecede konuşan YASAV Yönetim Kurulu Başkanı Emire Cantürk Eren, “Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferini kutlamak ve Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla selamlamak için bir araya geldik. 100 yıllık Cumhuriyet, milletimizin azim ve kararlılığını en güzel şekilde anlatıyor. Bu gece Cumhuriyetimizin heyecan verici hikâyesini, Türk sanat müziği eserleriyle birleştirdik.” dedi. Aynı zamanda YASAV Yönetim Kurulu Üyesi olan BTSO Meclis Divan Katibi Gülçin Güleç de “Sahneye birlikte çıktığımız sanatçılarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asırlık başarısının ve gelecekteki aydınlık yüzünü kutlamak için çok anlamlı bir görüntü verdi. Bu gecenin düzenlenmesine katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay’a teşekkürü bir borç biliyorum. Emeği geçen herkese şükran borçluyuz.” ifadelerini kullandı.

BURS ve KİTAP DESTEĞİ SAĞLANACAK

Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Cumhuriyet Kadını konserinde sahneye çıkan TRT Sanatçıları Mine Geçili ve Nusret Yılmaz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirdi.

Cumhuriyet Kadınları Korosu’nun Şefliğini Nalan Höke Turan, Çocuk Korosu’nun Şefliğini Samiye Berkmen üstlendi. Geliri, Bursa'daki ihtiyaç sahibi kız çocuklarının spor hayatları için burs olarak kullanılacak gecede, #birkitapbiletinolsun kampanyası kapsamında depremin vurduğu Hatay’da BTSO tarafından yaptırılan kütüphane için çok sayıda kitap toplandı.