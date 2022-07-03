Çocukların en mutlu günü!

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Toplu Sünnet Şöleni bu yıl da coşku ile gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatları ile çocukların mutluluklarına düğün havasında yapılan programla ortak olundu.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni Zafer Meydanı'nda gerçekleştirildi. Sünnet şöleni kapsamında 55 çocuk sünnet edildi.

Çocuklarımız ve aileleri meydanda düzenlenen programda bir araya geldi. Sünnet çocuklarının katıldığı konvoyla başlayan etkinlik mehter takımı gösterisi ve dualarla devam etti. Şölene; Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Demirhüyük, Belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek programda yaptığı açıklamada merasimin hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başladı. Kendimizi hiçbir zaman farklı görmedik diyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek; “Ne zaman halkımıza temas eden bir program olsa bunu kendime emir telakki ederek hizmet ediyorum. Hiçbir zaman efendilik taslamadık. Daima sizlerin hizmetkârıyız. Elhamdülillah yapmış olduğumuz çalışmalarda Allah bereketini bizlere veriyor. Kına merasimimizi gerçekleştirdiğimiz bu programda anne ve babaların mutluluklarına ortak oluyoruz. İnşallah bu güzel evlatlarımızın düğünlerini de görmek nasip olur. Evlatlarımız vatanına, milletine, ezanına, bayrağına, insanına, toprağına, faydalı birey olarak topluma karışacaklar. Rabbim yollarını açık, bahtlarını güzel eylesin” açıklamasında bulundu.

KINA MERASİMİ DÜĞÜN HAVASINDA YAPILDI

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde bu tür hizmetlerin devam edeceğini ifade eden Başkan Mehmet Zeybek ve protokol üyeleri çocuklarımızın sünnet kınalarını yaktı, hatıra fotoğrafları çekildi. Kültür Sanat Akademisi Orkestrası da muhteşem bir konser verdi. Çocuklar ve aileleri orkestra tarafından söylenen şarkılarla doyasıya eğlendi. Meydanı dolduran kalabalık kına gecesinde evlatları ile birlikte şölen havasını doyasıya yaşadı. Kültür Sanat Akademisi Orkestrasının muhteşem performansıyla eğlenen çocuklar ve aileleri oyunlar oynadı, bol bol fotoğraf çektirdi.

55 ÇOCUK ÜCRETSİZ SÜNNET OLDU

Kına gecesinin ardından Park Hayat Hastanelerinde 55 çocuk, uzman cerrah doktorlar tarafından yapılan ön muayenenin ardından sünnet edildi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, sünnet olan çocukları hastanede ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.Düzenlenen sünnet merasimine Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in yanı sıra Özel Park Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selim Bodur, Tıbbi Hizmetler Direktörü Dr. Alev Türe ve Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Demirhüyük ve aileler katıldı.

“ETKİNLİĞİMİZE DESTEK OLAN HERKESE GÖNÜLDEN TEŞEKKÜRLER”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Her yıl yapmış olduğumuz geleneksel toplu sünnet şölenimizin bu yıl 55 çocuğumuz müracaat etti. Bu çocuklarımızın sünnet şölenimizi aileleri ve akrabalarıyla birlikte gerçekleştirdik. Bizleri yalnız bırakmayan ve her türlü desteği veren Özel Park Hayat Hastanemize çok teşekkür ederim. Hafta sonu olmasına rağmen tüm ekip olarak destek veren personellerine Cenab-ı Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.