Çocukların bayramlıkları Kızılay'dan

Yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibine vekâletle keseceği kurbanları ulaştırmayı hedefleyen Kızılay, bayram öncesinde de ihtiyaç sahiplerini tek tek ziyaret ederek bayramlık kıyafetleri dağıtıyor.ANKARA (İGFA) - Kurban kampanyasını devam ettiren Kızılay, yurt içi ve yurt dışında toplam 4 Milyon kişiye ulaşmak için kurban hazırlıklarını tamamladı. Kurban Modeli sayesinde hayırseverlerin kurban ibadetlerini amacına ve kuralına uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için faaliyetlerini titizlikle yürüten Kızılay, bu bayramda da kıyafet yardımları ile ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor.



Kızılay, bayram öncesinde Türkiye genelindeki 85 Şube ve Temsilciliği aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların kapısını çalarak bayramlık kıyafet hediye ediyor. Genç ve kadın gönüllülerinin katılımıyla bayram boyunca da dağıtmaya devam edeceği bayramlık kıyafetlerle başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürecek. Toplamda 375 bin 570 adet giyim malzemesini yaklaşık 95 bin kişiye teslim edecek olan Kızılay, kurban etlerinden oluşan konservelerle de ailelerin bayram sevincine ortak olacak.



2022’deki kesimlerden elde edilecek et ve et ürünleri dağıtımlarında afet ve acil durumlardan etkilenenlere öncelik verecek olan Kızılay, kurban bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayarak ekiplerini yurt içi ve yurt dışında kesim yapılacak noktalara konuşlandırdı.